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12.02.2021,  
13:43
Текст:  Антон Валагин

Компанию Colt продали чехам

Чешская оружейная компания Ceska zbrojovka Group приобрела американскую Colt Defence.
Фото: Hmaag/Wikimedia.org Фото: Hmaag/Wikimedia.org
Фото: Hmaag/Wikimedia.org

- Приобретение Colt, культового бренда мировой величины, идеально вписывается в нашу стратегию стать лидером в области производства огнестрельного оружия и ключевым партнером для вооруженных сил. Мы гордимся тем, что включили Кольт, который стоял плечом к плечу с армией США более 175 лет, в наш портфель, - заявил председатель правления CZG Любомир Коваржик.

Фото: Чингис Дамбиев / youtube.com
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За 100 процентов акций Colt и ее дочерней компании в Канаде чешский холдинг заплатит 220 миллионов долларов. Если показатели прибыли объединенной компании в 2021-2023 годах достигнут плановых показателей (более 500 миллионов долларов в год), то бывшим владельцам будет также передано более миллиона акций CZG. Столько же акций они получат после закрытия сделки. Оно ожидается во втором квартале 2021 года.

Оружейная марка Colt - один из символов США. Достаточно вспомнить американскую пословицу "Господь Бог создал людей, президент Линкольн дал им свободу, а полковник Кольт сделал их равными". В 1835 году Самюель Кольт изобрел капсульный револьвер, быстро потеснивший другие системы на оружейном рынке. За 179 лет существования фирма произвела более 30 миллионов единиц стрелкового оружия: револьверов, автоматических винтовок и аксессуаров к ним. В 2015 году компания объявила о своем банкротстве.

Ceska zbrojovka Group существует с 1936 года, когда в городе Угерски-Брод был построен один из самых мощных оружейных заводов в мире. Сейчас компания занимается выпуском служебного, охотничьего и спортивного оружия, входя в пятерку крупнейших его производителей. Ранее CZG приобрела другую именитую фирму из США, Dan Wesson Firearms.

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