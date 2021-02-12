Указ главы Республики Крым от 11 февраля 2021 года № 34-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

в пункте 6:

в подпункте 6.2:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на выезды членов сборных команд Республики Крым в возрасте до 14 лет в составе организованных групп до восьми человек, на выезд группы учащихся АНО "Академия футбола Крыма" 2004-2010 годов рождения для участия в практических занятиях по профессиональной подготовке (тренировочные сборы с проведением контрольных игр), которые пройдут в городском округе Новороссийск, Краснодарский край, с. Широкая балка, с Абрау-Дюрсо в период с 12 февраля по 9 марта 2021 года, а также для участия в Открытом турнире по футболу "KAZANCUP" среди команд спортсменов 2010 года рождения, который пройдет в городе Казань в период с 27 марта по 31 марта 2021 года в рамках "Плана физкультурных и спортивных мероприятий" АНО "Академия футбола Крыма" и в соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта "футбол", на выезды спортсменов возрастом 14 лет и старше, являющихся членами сборных команд Республики Крым и/или Российской Федерации, для участия в официальных спортивных мероприятиях с учетом разрешительных актов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), издаваемых исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на соответствующей территории Российской Федерации, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов







