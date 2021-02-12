Постановление правительства Курганской области от 11 февраля 2021 года № 19 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Курганской области на 2021 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Курганской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Курганской области на 2021 год в расчете на душу населения - 10696 рублей, для трудоспособного населения - 11516 рублей, для пенсионеров - 9248 рублей, для детей - 11452 рубля.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике.

Губернатор Курганской области В.М.Шумков







