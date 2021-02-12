Постановление правительства Ленинградской области от 9 февраля 2021 года № 82 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ленинградской области за четвертый квартал 2020 года"

В соответствии с областным законом от 7 апреля 2006 года № 19-оз "О прожиточном минимуме в Ленинградской области" Правительство Ленинградской области постановляет:

Установить величину прожиточного минимума в Ленинградской области за четвертый квартал 2020 года на душу населения 11289 рублей, для трудоспособного населения - 12231 рубль, пенсионеров - 9620 рублей, детей - 10869 рублей.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







