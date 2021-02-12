Постановление правительства Ленинградской области от 9 февраля 2021 года № 83 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ленинградской области на 2021 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Установить с 1 января 2021 года величину прожиточного минимума в Ленинградской области на душу населения 11289 рублей, для трудоспособного населения - 12231 рубль, пенсионеров - 9620 рублей, детей - 10869 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года, и действует по 31 декабря 2021 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







