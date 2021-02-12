Лыжница Степанова завоевала золото ЧМ среди молодежи и юниоров

Россиянка Вероника Степанова выиграла лыжную гонку на 5 км свободным стилем на чемпионате мира среди молодежи и юниоров, проходящем в Финляндии.

В гонке среди юниорок россиянка показала результат 13 минут 44,3 секунды. Серебряная медаль досталась еще одной представительнице России Евгении Крупицской, уступившей соотечественнице 16,5 секунды. Третий результат показала Маргрет Берган из Норвегии, отставшая на 27 секунд.

В десятку сильнейших также попали еще две россиянки: Анна Кожинова стала восьмой, а Ольга Желудева - десятой.