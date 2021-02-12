Медведев призвал улучшить мониторинг биологических рисков в России

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев провел заседание межведомственной комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, на котором обсуждалось, как улучшить мониторинг биологических рисков в России и за пределами страны.

Коронавирус показал, что нужно заранее готовиться к различным угрозам, чтобы защитить жизнь и здоровье людей. "Мы должны активнее вести работу по созданию системы наблюдения, которая позволила бы, если не полностью снять, купировать риск распространения опасных заболеваний, то хотя бы существенно его уменьшить", - подчеркнул Медведев. Здесь важно наладить эффективное межведомственное взаимодействие, с чем, признал он, пока что не все благополучно.

По словам замглавы Совбеза, в России сформирована достаточная нормативная база для решения задач по биологической защите. В конце прошлого года президент подписал закон о биологической безопасности, согласно которому правительство утверждает порядок мониторинга биологических рисков. Проект этого порядка, заявил Медведев, подготовлен Министерством здравоохранения. "Нам нужно точно знать, как бороться с биологическими угрозами на всех этапах их развития", - заключил зампред Совета Безопасности.