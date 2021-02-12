На базе "Бумеранга" может быть создан колесный танк

Боевая колесная платформа "Бумеранг" может стать основой для создания колесного танка и мобильной системы ПВО, сообщил глава "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий.

- Создание на базе платформы колесного танка - не проблема. Если нам будет поставлена такая задача - мы ее безусловно выполним, - рассказал Красовицкий "Интерфаксу". Также ведется работа над созданием на платформе "Бумеранг" системы ПВО ближнего радиуса действия. Макетирование подтвердило, что на машину можно установить боевую часть ЗРК "Сосна".

БТР К-16 на основе "Бумеранга" прошел предварительные тесты и в текущем году начнет государственные испытания. Для машины разработаны новые трансмиссия и система управления, проведена модернизация всего производственного цикла.

- Это принципиально новая машина: с высоким уровнем защиты, возможностью дистанционного управления. В конструкции использованы все современные достижения науки и техники. Можно сказать, это прорыв инженерной мысли, - отметил глава "ВПК".