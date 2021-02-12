Указ губернатора Нижегородской области от 11 февраля 2021 года № 18 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 3.1:

а) в подпункте "а" слова "и спортивных" заменить словами ", спортивных (физкультурных), конгрессно-выставочных"", слова "подпунктами "б" и "в"" заменить словами "подпунктами "б", "в" и "д"";

б) подпункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) на проведение спортивных и физкультурных соревнований при условии выполнения требований, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.14 настоящего Указа, и при максимальном количестве участников физкультурных соревнований не более 300 человек;";

в) дополнить подпунктом "д" следующего содержания:

"д) на проведение конгрессно-выставочных мероприятий при условии выполнении требований, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.17 настоящего Указа.".

1.2. Пункт 3.2 признать утратившим силу.

1.3. Пункт 3.3 дополнить подпунктом "з" следующего содержания:

"з) работа ночных клубов (дискотек), танцевальных площадок, кальянных, питейных заведений (коктейльных залов, баров и пивных баров с преобладающим обслуживанием спиртными напитками), зон питания, расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах, детских игровых комнат, аттракционов и иных объектов для отдыха и развлечений (за исключением дельфинариев), перечисленных для кодов ОКВЭД 93.2.".

1.4. Пункт 3.6 дополнить подпунктами "к" и "л" следующего содержания:

"к) конгрессно-выставочная деятельность;

л) работа детских игровых комнат, аттракционов и иных объектов для отдыха и развлечений, перечисленных для кодов ОКВЭД 93.2.".

1.5. В пункте 3.7:

а) подпункт "б" дополнить словами ", в том числе зон питания, расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах";

дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:

"ж) работа ночных клубов (дискотек), танцевальных площадок, кальянных, питейных заведений (коктейльных залов, баров и пивных баров с преобладающим обслуживанием спиртными напитками).".

1.6. Абзац четвертый пункта 3.8 изложить в следующей редакции: "рестораны и кафе, в том числе зоны питания, расположенные в торговых и торгово-развлекательных центрах, при заполнении не более 50% посадочных мест в помещениях и крытых террасах и верандах.".

1.7. В пункте 4.2:

а) абзац первый дополнить словами: "; с 15 по 28 февраля 2021 г.";

б) в абзаце втором слова "по 14 февраля" заменить словами "по 28 февраля".

1.8. В абзаце третьем пункта 4.3 слова ", а также руки перчатками" исключить.

1.9. Подпункт "б" пункта 4.4 дополнить словами ", а работникам, контактирующим при работе с посетителями (клиентами), - защищать руки перчатками".

1.10. Подпункт "в" пункта 5.1 после слов "или такси" дополнить словами ", и работников, контактирующих при работе с посетителями (клиентами), - перчатками".

1.11. Подпункт "ж" пункта 5.2 дополнить словами "(до перехода на 3 этап снятия ограничений)".

1.12. В пункте 5.3:

а) подпункты "а" и "б" изложить в следующей редакции:

"а) расстановка столов с количеством посадочных мест не более 2 -на расстоянии не менее 1,5 метров, с количеством посадочных мест более 2 - на расстоянии не менее 2,5 м или установка перегородок высотой не менее 1,8 м;

б) до перехода на 3 этап снятия ограничений при условии выполнения требований пункта 3.8 настоящего Указа: ограничение одновременного размещения за одним столом не более 4 посетителей при условии расстановки столов на расстоянии не менее 2,5 м или установки перегородок высотой не менее 1,8 м; ограничение одновременного размещения за одним столом не более 2 посетителей при условии расстановки столов на расстоянии не менее 1,5 м;";

в) подпункт "в" дополнить словами "(до перехода на 3 этап снятия ограничений)";

г) в подпункте "д":

дополнить словами "- до перехода на 3 этап снятия ограничений";

дополнить абзацем следующего содержания:

"на 3 этапе снятия ограничений указанные мероприятия проводятся при условии определения максимального количества участников из расчета 1 человек на 4 кв.м площади помещения (зала) проведения мероприятия, но не более 50 человек; ограничение максимального количества посетителей ночных клубов (дискотек) из расчета 1 человек на 10 кв.м танцевальной зоны, но не более 300 человек;";

д) подпункт "ж" дополнить словами "(до перехода на 3 этап снятия ограничений)";

е) в подпункте "з" слова "с 00.00 часов" заменить словами "с 3.00 часов";

ж) дополнить подпунктом "и" следующего содержания:

"и) зоны питания в торговых и торгово-развлекательных центрах работают при условии обслуживания посетителей за столиками и соблюдения требований настоящего Указа к организациям общественного питания.".

1.13. В пункте 5.11:

а) подпункт "б" дополнить словами "(до перехода на 3 этап снятия ограничений)";

б) подпункт "в" дополнить словами "(до перехода на 3 этап снятия ограничений)";

в) подпункт "г" дополнить словами "(до перехода на 3 этап снятия ограничений)";

г) подпункт "д" дополнить словами "(до перехода на 3 этап снятия ограничений)";

1.14. Подпункт "ж" пункта 5.12 дополнить словами "(до перехода на 3 этап снятия ограничений)";

1.15. В подпункте "а" пункта 5.13 слова "не более 40%" заменить словами "не более 60%", слова "не более 60%" заменить словами "не более 75%".

1.16. В пункте 5.14:

а) в абзац первый после слов "проведение спортивных" дополнить словом "(физкультурных)";

б) дополнить подпунктом "м" следующего содержания:

"м) максимальное количество зрителей, допускаемых на мероприятия, определяется исходя из вместимости трибун, количества зрительских мест:

до перехода на 3 этап снятия ограничений: до 3 тысяч мест - 60% зрителей, до 6 тысяч мест - 40% зрителей, свыше 6 тысяч мест - 10% зрителей;

на 3 этапе снятия ограничений: до 3 тысяч мест - 75% зрителей, до 6 тысяч мест - 60% зрителей, свыше 6 тысяч мест - 20% зрителей.".

1.17. В пункте 5.16:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"5.16. Театрам, оперным зданиям, мюзик-холлам, концертным залам, циркам, прочим организациям, осуществляющим деятельность в области исполнительских искусств (ОКВЭД 90.01), учреждениям клубного типа (клубам, дворцам и домам культуры, домам народного творчества), дополнительно к требованиям пункта 5.1 настоящего Указа обеспечить выполнение следующих требований:";

б) в подпункте "а" слова "не более 40%" заменить словами "не более 60%", слова "не более 60%" заменить словами "не более 75%";

в) подпункт "б" дополнить словами "(до перехода на 3 этап снятия ограничений)";

г) подпункт "в" дополнить словами "- до перехода на 3 этап снятия ограничений; на 3 этапе снятия ограничений буфеты работают при условии реализации продуктов питания и напитков в индивидуальной упаковке";

д) подпункт "и" изложить в следующей редакции:

"и) продажа билетов и рассадка зрителей в зале осуществляется только на сидячие места с соблюдением социальной дистанции не менее 2 свободных мест до перехода на 3 этап снятия ограничений, не менее 1 свободного места на 3 этапе снятия ограничений (за исключением совместно приобретающих билеты, но не более 4 человек, сидящих рядом), не допускается присутствие зрителей вне сидячих мест на спектакле, концерте, представлении;";

е) подпункт "л" дополнить словами "(до перехода на 3 этап снятия ограничений)".

1.18. Дополнить пунктами 5.17-5.19 следующего содержания:

"5.17. Организациям, осуществляющим конгрессно-выставочную деятельность, дополнительно к требованиям пункта 5.1 настоящего Указа обеспечить выполнение следующих требований:

а) соблюдение социального дистанцирования, масочного режима организаторами (работниками), участниками;

б) измерение температуры тела участников, организаторов (работников) на входе в зал помещения, в котором проводится мероприятие, с отстранением от участия (работы) тех, у кого она повышена;

в) обеспечение обеззараживания воздуха с использованием бактерицидных облучателей-рециркуляторов воздуха в помещении, в котором проводится мероприятие;

г) количество участников не превышает 50 человек до перехода на 3 этап снятия ограничений и 100 человек на 3 этапе снятия ограничений с учетом максимальной заполняемости помещения проведения мероприятия из расчета 1 человек на 10 кв.м площади;

д) онлайн-регистрация участников и посетителей мероприятия;

е) ограничение контактов между персоналом разных функциональных групп (организаторы, персонал конгрессного бюро, персонал экспонента, сотрудники сервисных организаций, специализирующихся на обслуживании конгрессных и выставочных мероприятий, технический персонала и др.), не связанных общими задачами и производственными процессами;

ж) реализация продуктов питания и напитков в индивидуальной упаковке;

з) рассадка участников в зале проведения мероприятия с соблюдением дистанции не менее 2 свободных мест между участниками или на расстоянии не менее 1,5 метров.

5.18. Кальянным, иным организациям, в которых в соответствии с действующим законодательством могут предоставляться услуги курения кальяна, дополнительно к требованиям пункта 5.1 настоящего Указа обеспечить выполнение следующих требований:

а) расстановка столов и зон отдыха с количеством посадочных мест не более 2 - на расстоянии не менее 1,5 метров, с количеством посадочных мест более 2 - на расстоянии не менее 2,5 м или установка перегородок высотой не менее 1,8 м;

б) установка на каждом столе антисептиков для обработки посетителями кожи рук (дозаторов или антисептических салфеток);

в) предоставление каждому посетителю индивидуального кальяна для курения.

5.19. Детским игровым комнатам, аквапаркам, аттракционам, батутным центрам, паркам развлечений дополнительно к требованиям пункта 5.1 настоящего Указа обеспечить выполнение следующих требований:

а) недопущение использования мелких деталей, мягких элементов (сухих бассейнов, кубиков, деталей конструкторов и других, которые не поддаются частой дезинфекции) (до перехода на 3 этап снятия ограничений);

б) допуск посетителей по времени группами из расчета 1 человек на 10 кв.м площади помещения, учитывая сопровождающих и работников -до перехода на 3 этап снятия ограничений, из расчета 1 человек на 4 кв .м -на 3 этапе снятия ограничений; обработка (дезинфекция) помещений и контактных поверхностей (по вирусному режиму) между группами посетителей;

в) обеспечение обеззараживания воздуха с использованием бактерицидных облучателей - рециркуляторов воздуха в помещениях;

г) еженедельное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР сотрудников (работников), недопущение к работе лиц с положительным результатом исследования;

д) запрет на прием пищи, проведение банкетов, детских праздников и иных аналогичных мероприятий до перехода на 3 этап снятия ограничений; на 3 этапе снятия ограничений реализация продуктов питания и напитков осуществляется в индивидуальной упаковке.".

1.19. В подпункте "б" пункта 13.3 слова "въезд, остановку и стоянку на таких территориях" заменить словами "вход граждан на такие территории, въезд, остановку и стоянку на них".

2. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания, за исключением подпункта "е" пункта 1.12, вступающего в силу с 16 февраля 2021 г, и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







