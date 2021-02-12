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12.02.2021,  
09:45
Текст:  Светлана Цыганкова

Первую партию ТТ для войсковых испытаний заказали 90 лет назад

Ровно 90 лет назад началось производство одного из самых известных отечественных пистолетов. Это пистолет, разработанный советским конструктором Федором Токаревым - ТТ. Он стал первым армейским самозарядным пистолетом в СССР.
Фото: Денис Абрамов \ РИА Новости Фото: Денис Абрамов \ РИА Новости
Фото: Денис Абрамов \ РИА Новости

Федор Васильевич Токарев разработал его для конкурса 1929 года на новый армейский пистолет. В Советском Союзе хотели заменить револьвер системы Нагана и другие револьверы и пистолеты иностранного производства, которые находились на вооружении Красной армии.

Из представленных образцов выбрали пистолет группы Токарева проектно-конструкторского бюро Тульского оружейного завода, хотя и с оговорками - устранить некоторые недостатки: повысить точность стрельбы, облегчить усилия спуска и безопасность в обращении. 23 декабря 1930 года приняли решение о дополнительных испытаниях этого оружия.

12 февраля 1931 года Реввоенсовет СССР заказал первую партию из одной тысячи пистолетов для всесторонних войсковых испытаний. В Красную армию оружие поступило как "7,62-мм пистолет Токарева образца 1930 года"". Это официальное название, но за ним больше закрепилось неофициальное - ТТ (Тульский Токарева).

В 1933 году после войсковой эксплуатации ТТ частично модернизировали. И уже с того момента пистолет официально называли "7,62-мм пистолет образца 1933 года" (ТТ-33).

Массовый выпуск пистолетов начали с 1934 года на Тульском оружейном заводе. До начала войны выпустили более 600 тысяч штук. А с началом Великой Отечественной войны и приближением линии фронта к Туле завод эвакуировали, и ТТ стали выпускать на Ижевском оружейном заводе.

Фото: Демьянчук Александр /ТАСС
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В 1947 году пистолет Токарева снова модернизировали - доработали внешний вид, снизили трудоемкость и себестоимость производства. Оружие находилось на вооружении Советской армии как личное оружие самообороны вплоть до середины 1960-х годов. В 1952 году в связи с принятием на вооружение пистолета Макарова производство ТТ в Советском Союзе прекратили. За это время выпустили около 1,8 миллиона пистолетов ТТ.

Пистолет ТТ отличается простотой конструкции и легок в обслуживании. Он имел нетипичный для пистолетов мощный патрон, который обеспечивал высокую проникающую способность. Пистолет точен в стрельбе. Опытный стрелок может поразить цель в 50 метрах от себя. ТТ плоский и относительно компактный, что удобно для скрытого ношения. Используется патрон 7,62х25 мм. Емкость магазина - на восемь патронов.

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