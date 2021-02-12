Первую партию ТТ для войсковых испытаний заказали 90 лет назад

Ровно 90 лет назад началось производство одного из самых известных отечественных пистолетов. Это пистолет, разработанный советским конструктором Федором Токаревым - ТТ. Он стал первым армейским самозарядным пистолетом в СССР.

Федор Васильевич Токарев разработал его для конкурса 1929 года на новый армейский пистолет. В Советском Союзе хотели заменить револьвер системы Нагана и другие револьверы и пистолеты иностранного производства, которые находились на вооружении Красной армии.

Из представленных образцов выбрали пистолет группы Токарева проектно-конструкторского бюро Тульского оружейного завода, хотя и с оговорками - устранить некоторые недостатки: повысить точность стрельбы, облегчить усилия спуска и безопасность в обращении. 23 декабря 1930 года приняли решение о дополнительных испытаниях этого оружия.

12 февраля 1931 года Реввоенсовет СССР заказал первую партию из одной тысячи пистолетов для всесторонних войсковых испытаний. В Красную армию оружие поступило как "7,62-мм пистолет Токарева образца 1930 года"". Это официальное название, но за ним больше закрепилось неофициальное - ТТ (Тульский Токарева).

В 1933 году после войсковой эксплуатации ТТ частично модернизировали. И уже с того момента пистолет официально называли "7,62-мм пистолет образца 1933 года" (ТТ-33).

Массовый выпуск пистолетов начали с 1934 года на Тульском оружейном заводе. До начала войны выпустили более 600 тысяч штук. А с началом Великой Отечественной войны и приближением линии фронта к Туле завод эвакуировали, и ТТ стали выпускать на Ижевском оружейном заводе.

В 1947 году пистолет Токарева снова модернизировали - доработали внешний вид, снизили трудоемкость и себестоимость производства. Оружие находилось на вооружении Советской армии как личное оружие самообороны вплоть до середины 1960-х годов. В 1952 году в связи с принятием на вооружение пистолета Макарова производство ТТ в Советском Союзе прекратили. За это время выпустили около 1,8 миллиона пистолетов ТТ.

Пистолет ТТ отличается простотой конструкции и легок в обслуживании. Он имел нетипичный для пистолетов мощный патрон, который обеспечивал высокую проникающую способность. Пистолет точен в стрельбе. Опытный стрелок может поразить цель в 50 метрах от себя. ТТ плоский и относительно компактный, что удобно для скрытого ношения. Используется патрон 7,62х25 мм. Емкость магазина - на восемь патронов.