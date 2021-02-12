Попавший в ДТП Алонсо прооперирован

Попавший в ДТП во время велосипедной прогулке в Лугано двукратный чемпион мира по автогонкам в "Формуле-1" Фернандо Алонсо успешно прооперирован.

В пятницу в одной из клиник Берна была проведена операция получившего травму челюсти испанского пилота "Формулы-1" Фернандо Алонсо. Об этом сообщает Marca.

По данным издания, во время операции врачи вернули на место челюсть, а также удалили поврежденные зубы. Сообщается, что операция прошла успешно.

Травмы Алонсо получил в четверг, когда во время прогулки на велосипеде был сбит автомобилем в Лугано. Полиция Швейцарии внимательно изучает всю информацию об этом инциденте.