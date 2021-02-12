Потапова уступила Серене Уильямс на Australian Open

Россиянка Анастасия Потапова завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии.

В матче третьего круга Потапова встречалась с бывшей первой ракеткой мира американкой Сереной Уильямс. Накануне встречи шансы россиянки на победу оценивались крайне невысоко.

Потапова уступила, но оказала американке упорное сопротивление. И если бы на тай-брейке первого сета успех оказался на стороне Потаповой, то как бы в итоге сложилась встреча - неизвестно.

Но опытная американка взяла верх, а во второй партии Уильямс уже не встретила серьезного сопротивления - 6:2. В следующем матче американка встретится с Ариной Соболенко из Беларуси.

Тем временем организаторы Открытого чемпионата Австралии сообщили о том, что матчи турнира с 13 по 18 февраля пройдут без зрителей. Власти штата Виктория объявили о пятидневном локдауне.