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12.02.2021 08:46
Рубрика: Спорт

Потапова уступила Серене Уильямс на Australian Open

Текст: Максим Домчев
Россиянка Анастасия Потапова завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии.
Анастасия Потапова. Фото: AFP/William WEST Анастасия Потапова. Фото: AFP/William WEST
Анастасия Потапова. Фото: AFP/William WEST

В матче третьего круга Потапова встречалась с бывшей первой ракеткой мира американкой Сереной Уильямс. Накануне встречи шансы россиянки на победу оценивались крайне невысоко.

Фото: Reuters
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Потапова уступила, но оказала американке упорное сопротивление. И если бы на тай-брейке первого сета успех оказался на стороне Потаповой, то как бы в итоге сложилась встреча - неизвестно.

Но опытная американка взяла верх, а во второй партии Уильямс уже не встретила серьезного сопротивления - 6:2. В следующем матче американка встретится с Ариной Соболенко из Беларуси.

Тем временем организаторы Открытого чемпионата Австралии сообщили о том, что матчи турнира с 13 по 18 февраля пройдут без зрителей. Власти штата Виктория объявили о пятидневном локдауне.

Спорт Теннис Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Australian Open - 2021

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