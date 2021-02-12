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12.02.2021,  
09:06
Текст:  Антон Валагин

Какой смс запускается ракета "Искандера"

Побывав на учениях ракетчиков под Курском, мы выяснили, какой смс запускается ракета.

Процесс стрельбы полностью автоматизирован.

- Если в "Точке" для выстрела требовалось повернуть в нужной последовательности 80 с лишним переключателей, то здесь - нажать одну кнопку, - командир расчета показал черную клавишу "Режим" на панели бортового компьютера.

Фото: Vitalykuzmin.net
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Команда на пуск приходит расчету "Искандера" в виде короткого текстового сообщения: "Перейти в готовность 1", - ракетчики называют его смской. У сообщения есть невидимая часть: это координаты цели, набор цифр и символов, понятных компьютеру. Получив приказ стрелять, расчет задраивается в кабине, полученный код вводится в бортовой компьютер, затем командир нажимает на кнопку "Режим" и дальше машина действует самостоятельно: раскручивает гироскопы ракеты, опускает опоры, раздвигает крышу, поднимает ракету и так далее.

Люди внутри только сидят и наблюдают за приборами. На табло компьютера идет отсчет времени: не обратный, как в кино, а хронометраж. По нему и специальной таблице можно узнать, чем занят "Искандер" в данный момент. Подготовка к пуску занимает восемь минут, в течение семи команду можно отменить. Затем в двигателе ракеты начинается химическая реакция.

Запустить ракету можно и с улицы - для этого в боку машины под броневой заслонкой есть выносной пульт. На нем тоже табло и две кнопки. Их надо нажать одновременно.

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