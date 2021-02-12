В Воронеже арестован обвиняемый в убийстве учительницы

Суд заключил под стражу 31-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве 47-летней школьной учительницы в Воронеже. Он будет находиться в СИЗО по 2 апреля включительно.

- В ходе проверки на месте преступления обвиняемый показал, как напал на женщину, куда наносил удары ножом. У него изъяты одежда и обувь, в которой он был в день совершения преступления, - рассказала представитель регионального управления СК Ольга Бовт.

Напомним, учительницу воронежской школы №1 убили вечером 2 февраля, когда она возвращалась домой. В безлюдном месте на окраине города ей нанесли 13 ножевых ранений, с места преступления пропали телефон женщины и ее сумка.

Через шесть дней личность нападавшего была установлена. Правоохранители изучили записи камер наружного наблюдения, изъятые с места происшествия следы и биологические материалы.

10 февраля подозреваемый в убийстве был найден полицией, ему предъявили обвинение в убийстве и разбое.