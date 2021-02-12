В Башкирии завели дело о гибели двоих детей при пожаре

После смерти детей во время пожара в селе Зирган Мелеузовского района возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Об этом сообщили в региональном СК.

В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что в момент пожара в доме находились бабушка, трое детей и их 30-летняя мать. Дедушка в это время был на улице.

Обнаружив возгорание, молодая женщина попыталась самостоятельно потушить его, но дом быстро наполнился дымом. Тогда, по словам женщины, она сказала детям держаться за руки и повела их к выходу. Только на улице она обнаружила, что двое младших мальчиков куда-то пропали.

Напомним, во время пожара в селе Зирган погибли два пятилетних мальчика. Их тела нашли в ходе тушения. Восьмилетний мальчик с признаками отравления угарным газом и 30-летняя женщина доставлены для осмотра в больницу.