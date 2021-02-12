В Мордовии учительницу заподозрили в краже золотых украшений у детей

Учительница младших классов одной из школ города Рузаевка стала фигуранткой уголовного дела: молодого педагога подозревают в краже ювелирных украшений у своих учеников. Сумма похищенного оценивается в 117 тысяч рублей.

Как сообщает в МВД по Мордовии, в уголовном деле 27-летней подозреваемой - семь эпизодов. Кражи совершались с конца ноября 2020-го по начало февраля текущего года. На переменах педагог приглашала учеников в спортзал, где предлагала им поиграть в разные игры.

- Подозреваемая завязывала школьникам глаза и под предлогом обеспечения сохранности снимала с детей ювелирные украшения, которые обратно не возвращала, - уточнили детали в пресс-службе МВД по республике. - В нескольких случаях женщина совершила кражу изделий, якобы помогая школьникам снять верхнюю одежду или поправить воротник на форме.

Украденное у детей золото учительница сдавала в ломбард. Предварительная сумма ущерба составила 117 тысяч рублей.

Расследование продолжается.