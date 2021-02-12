В Иркутской области спрогнозировали морозы до -46 градусов

На Иркутскую область после оттепели вновь наступают морозы.

По данным Иркутского гидрометцентра, уже в ночь на субботу, 13 февраля, на юге региона похолодает до -31 градуса, а при прояснении до -37. А на севере - в Катангском, Киренском, Усть-Кутском и верхеленских районах - до -34, -39, местами ожидается до -44 градусов.

Холоднее всего будет в воскресенье - температура воздуха в Катангском, верхнеленских и северо-восточных районах опустится до -36, местами до -41, -46.

А по области морозы будут держаться на отметках от -23 до -36 градусов.