Астраханская область поддержала модернизацию соцобъектов Ахтубинска

Власти Астраханской области выделят 310 миллионов рублей на ремонт и обновление оборудования медучреждений в Ахтубинске. Кроме этого, будут направлены средства на ремонт центральной котельной в поселке Нижний Баскунчак.

Об этом было объявлено в рамках рабочей поездки губернатора Игоря Бабушкина в Ахтубинский район.

Как сообщает пресс-служба главы региона, средства на модернизацию медучреждений будут выделены по программе модернизации первичного звена здравоохранения, их направят на ремонт Ахтубинской районной больницы и поликлиники, обновление медоборудования. Уже в этом году больница получит аппараты КТ и УЗИ, эндоскопическую технику, наркозно-дыхательную аппаратуру и др. Около 5 млн рублей будет потрачено на совершенствование лабораторной базы.

По информации главврача больницы Дмитрия Жмыхова, остается открытым вопрос нехватки кадров: укомплектованность врачами составляет 62%, средним медперсоналом - 83%. К счастью, в районе и в области в целом наблюдается снижение количества заболевших COVID-19, это связано, в том числе с хорошей динамикой по вакцинированию.

- До конца февраля ожидаем поступление ещё одной партии вакцины- около 20 тысяч доз, - заявил губернатор Игорь Бабушкин, отметив, что медучреждения области постепенно возвращаются к оказанию плановой помощи, чему способствовало также открытие двух ковидных госпиталей в Астрахани и Нариманове.

Глава региона отметил, что внимание к Ахтубинску не уменьшится. В частности, принято решение о выделении средств на модернизацию центральной котельной в поселке Нижний Баскунчак. Из четырех котлов на предприятии действуют два, причем один из них - резервный. В декабре прошлого года администрация поселка заказала проект модернизации котельной, документы на экспертизе.

В ходе рабочей поездки губернатор проинспектировал ход строительства в Ахтубинске 39-квартирного дома. Власти планируют выкупить несколько квартир для переселенцев из ветхого и аварийного жилья и для детей-сирот. Работы идут с опережением, объект будет сдан в июне.

- Уже сейчас продумайте вопрос транспортной проходимости, а также планируйте сразу соцобъекты, чтобы людям была доступна медпомощь, детские сады, школы, - сказал Игорь Бабушкин.