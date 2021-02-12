МЧС предупредило о резком ухудшении погоды на Кубани

Сотрудники МЧС предупредили жителей Краснодарского края об ухудшении погоды. До 20 февраля в регионе прогнозируются понижение температуры, сильные осадки, гололед, снежный накат на дорогах. Ветер преимущественно юго-западный и западный усилится до 10-15 метров в секунду. На Черноморском побережье порывы достигнут 23 м/с. Понижение температуры связано со смещением холодных фронтальных разделов с северо-западных районов Европы.

- Прогноз доведен до всех органов власти и взаимодействующих структур, усилены дежурные смены и караулы, - отметил начальник Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов. - Подготовлены к развертыванию пункты обогрева и тяжелая техника для оказания помощи на автомобильных дорогах. Мониторинг обстановки осуществляется при помощи современных информационных ресурсов.

В ближайшие двое суток, по данным Краснодарского гидрометцентра, в большинстве районов выпадут осадки - дожди с постепенным переходом в мокрый снег. Температура воздуха ночью - 1..-6, днем 0..-5. При таком резком похолодании зацветшие раньше срока растения могут серьезно пострадать. Например, в сочинском парке "Дендрарий" распустилась ива козья, которую в народе знают как верба: пушистые почки на ее молодых побегах появились уже в начале февраля. На целый месяц раньше срока зацвела японская айва. На самом курорте уже "пробудились" яблони и груши. Специалисты связывают это с "гормональным сбоем" (из-за аномально теплых окон в феврале - до +20). В итоге у растения ослабевает иммунитет, и, попав под вернувшиеся весенние заморозки, оно может даже погибнуть.