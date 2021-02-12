В Краснодаре из-за аварии без тепла остались 238 многоэтажных домов

В Краснодаре сегодня утром произошел порыв теплотрассы "ТЭЦ - Центр города". В зоне отключения оказались 238 многоквартирных домов и 27 социальных объектов. Об этом сообщил мэр города Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники "Краснодартеплосеть". Задействовано 30 человек и 11 единиц техники. Для устранения порыва пришлось временно приостановить подачу тепла и горячей воды в жилые дома, расположенные в центре города - в границах улиц Кубанской Набережной, Суворова, Постовой и Горького. По данным ЕДДС в них проживает более 16 тысяч человек.

- Впереди холода, к концу дня уже будет понижение температуры. Ставлю аварийным службам жесткий срок - шесть часов на устранение, пока держится теплая погода. Тепло в дома горожан должно вернуться уже вечером. Контролировать работы поручил департаменту городского хозяйства и ТЭК. Они же будут оказывать и необходимое содействие, - сказал Евгений Первышов.