На Ямале девочкам сделают прививку от вируса папилломы человека

В Ямало-Ненецком автономном округе собираются бесплатно вакцинировать девочек 12-13 лет против вируса папилломы человека, рассказали "РГ" в пресс-службе департамента здравоохранения. Эта мера должна снизить риск заболевания раком шейки матки, от которого в России ежегодно гибнет семь тысяч женщин. Сейчас ямальцы заключают госконтракты и договоры о поставке 2390 доз вакцины, рассчитанной на 1195 человек.

Известно, что онкопаталогию из более сотни типов вируса папилломы человека (ВПЧ) вызывают минимум 13, среди которых два приходится на рак шейки матки. А так как инфекция передается половым путем, девушек хотят привить до начала сексуальной жизни. Родители школьниц, которых опросили медики, такую инициативу поддерживают. Прививку от ВПЧ жители будут ставить на добровольной основе.

- На Ямале рассматривают вопрос о ее внесении в региональный календарь профилактических прививок (туда уже входит бесплатная вакцинация от 21 болезни). Вакцина содержит фрагменты оболочечных белков ДНК вируса, поэтому является безопасной для ребенка и легко переносится, - говорят специалисты регионального департамента здравоохранения.

Врачи давно предлагают включить прививку в национальный календарь вакцинации. Выступая на первой Национальной Ассамблее "Защищенное поколение" в рамках XXI Конгресса педиатров России 2019-го года, они отмечали: без массовой вакцинации против ВПЧ заболеваемость раком шейки матки к 2030-му возрастет вдвое. Он опасен тем, что выявляют его не сразу, инкубационный период может длиться несколько лет.