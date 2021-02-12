В Екатеринбурге потушили офисное здание

Минувшей ночью в Екатеринбурге загорелось административное здание. Пожар начался в подвале, где хранились бумаги.

"Сообщение о ЧП поступило в четверг в 23.58 по местному времени, - передает пресс-служба МЧС Свердловской области. - Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой, высокой температурой горения и сильной задымленностью".

Чтобы попасть в подвал, спасатели использовали специнструмент для вскрытия металлических дверей.

В ликвидации возгорания были задействованы 13 единиц техники и 52 человека. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

"В 05.10 завершены проливка и разбор сгоревших конструкций. Причину происшествия устанавливают пожарные дознаватели", - сообщает МЧС.