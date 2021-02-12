Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
12.02.2021,  
08:38
Текст:  Екатерина Призова

Видео: Танкисты ЦВО поборются за право выступить на "Танковом биатлоне"

Более 100 лучших уральских танкистов будут бороться за право выступить в команде Центрального военного округа на всеармейском конкурсе "Танковый биатлон" на играх АрМИ-2021, мероприятия которых запланированы на период с 22 августа по 4 сентября 2021 года.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
На Урале танковая дивизия получит боевые машины и комплексы обнаружения

Экипажи на боевых машинах Т-72Б3 выполнят стрельбу по мишени на дальности от 1600 до 1800 метров, на время преодолеют маршрут с естественными и искусственными препятствиями - курганом, огненной полосой, противотанковым рвом, макетом моста (в общей сложности - десять таких объектов).

"Правильность преодоления маршрута и препятствий, а также точность стрельбы будут контролироваться с помощью видеокамер на трассе, датчиков на мишенях и беспилотников", - уточнили в пресс-службе ЦВО.

В состязаниях примут участие танкисты дивизии, которой присвоено почетное название "Уральский танковый батальон" (в честь подвига 30-го Уральского Добровольческого танкового корпуса, известного как "Корпус черных ножей").

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: В. Мариковский \ РИА Новости
Как советские моряки спасли жителей острова Маврикий в 1975 году 11.02.2021
Видео: ракетоносцы Ту-160 совершили полет над тремя морями 09.02.2021
Полвека в строю: БТР Type 63 служат в армии Вьетнама более 50 лет 09.02.2021
танки
Фото: Федор Левшин/РИА Новости
Боги войны: как советская артиллерия сокрушила линию Маннергейма 11.02.2021
Танк для экстремальных условий: MW высоко оценил Т-80 11.02.2021
Новый колесный танк замечен на испытаниях в Китае 09.02.2021