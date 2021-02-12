Видео: Танкисты ЦВО поборются за право выступить на "Танковом биатлоне"

Более 100 лучших уральских танкистов будут бороться за право выступить в команде Центрального военного округа на всеармейском конкурсе "Танковый биатлон" на играх АрМИ-2021, мероприятия которых запланированы на период с 22 августа по 4 сентября 2021 года.

Экипажи на боевых машинах Т-72Б3 выполнят стрельбу по мишени на дальности от 1600 до 1800 метров, на время преодолеют маршрут с естественными и искусственными препятствиями - курганом, огненной полосой, противотанковым рвом, макетом моста (в общей сложности - десять таких объектов).

"Правильность преодоления маршрута и препятствий, а также точность стрельбы будут контролироваться с помощью видеокамер на трассе, датчиков на мишенях и беспилотников", - уточнили в пресс-службе ЦВО.

В состязаниях примут участие танкисты дивизии, которой присвоено почетное название "Уральский танковый батальон" (в честь подвига 30-го Уральского Добровольческого танкового корпуса, известного как "Корпус черных ножей").