Новости

В Воронеже арестован обвиняемый в убийстве учительницы 18:37
Поглощение парниковых газов пересчитают по новой методике 18:36
Швед Понсилуома выиграл спринт на ЧМ по биатлону 18:04
Гидрометцентр предупредил о 30-градусных морозах в центре России 17:59
Росреестр: Число регистрирующих договоры в Сети дольщиков выросло вдвое 17:49
Юристы IBU изучат письмо СБР 17:45
Стало известно, на какой срок берут ипотеку москвичи 17:35
Апелляция признала законным приговор осужденному в Брянске за работу на ЦРУ 17:35
Снегопад привел к 10-балльным пробкам в Москве 17:33
В Подмосковье на уборку снега вывели войска 17:22
Германия увеличила закупки российского газа почти на 50% 17:18
Совфед определился с кандидатами в новый состав ЦИК 17:18
Студенты-очники тоже смогут получить поддержку государства 17:17
На HBO прокомментировали новость о сериале по миру "Гарри Поттера" 17:15
Словения открывает границы для граждан РФ с 13 февраля 17:12
Суд рассмотрит новое дело о хищениях при строительстве завода в Венесуэле 17:00
Набиуллина рассказала о росте долговой нагрузки россиян 16:32
Омбудсмен рассказала о матери, бросившей детей в лесу 16:17
Режиссер фильма "Годзилла против Конга" снимет сиквел "Без лица" 16:14
ФФККР предложила на ЧМ использовать музыку Чайковского на награждениях 16:13
ЦБ не ждет скачка инфляции после отмены соглашения по ценам на еду 16:12
В Северной Осетии после взрыва проверят все торговые центры 16:07
Российскую вакцину "Спутник V" одобрили в Казахстане 16:04
В Москве в пятницу днем пробки достигли 9 баллов 16:03
Банк России завершил цикл снижения ключевой ставки 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
12 февраля 2021 г.

Постановление правительства Саратовской области от 12 февраля 2021 года № 71-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области, предписания Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 12 февраля 2021 года № 12 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" изменение, изложив пункт 8 в следующей редакции:

"8. Руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена, предусмотреть:

режим самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания (лиц старше 65 лет - с 15 июня 2020 года по 28 июня 2020 года включительно, лиц с хроническими заболеваниями, в первую очередь - лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом);

сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование организации;

введение, если возможно, посменной работы с нахождением на дистанционной работе контингентов из группы риска;

соблюдение масочного режима всеми работниками;

соблюдение дезинфекционного режима.

Рекомендовать руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена, предусмотреть с 29 июня 2020 года по 12 июля 2020 года, с 13 июля 2020 года по 26 июля 2020 года, с 27 июля 2020 года по 9 августа 2020 года, с 10 августа 2020 года по 23 августа 2020 года, с 24 августа 2020 года по 6 сентября 2020 года, с 7 сентября 2020 года по 20 сентября 2020 года, с 21 сентября 2020 года по 4 октября 2020 года, с 5 октября 2020 года по 12 октября 2020 года режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

Руководителям организаций, предприятий, деятельность которых не приостановлена, предусмотреть с 13 октября 2020 года по 18 октября 2020 года, с 19 октября 2020 года по 26 октября 2020 года, с 27 октября 2020 года по 9 ноября 2020 года, с 10 ноября 2020 года по 23 ноября 2020 года, с 24 ноября 2020 года по 7 декабря 2020 года, с 8 декабря 2020 года по 21 декабря 2020 года, с 22 декабря 2020 года по 4 января 2021 года, с 5 января 2021 года по 18 января 2021 года, с 19 января 2021 года по 1 февраля 2021 года, со 2 февраля 2021 года по 15 февраля 2021 года, с 16 февраля 2021 года по 1 марта 2021 года режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией