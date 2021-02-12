Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
12.02.2021,  
09:00
Текст:  Николай Грищенко

Сбитый в 1944 году американский истребитель нашли на Украине

На Украине найдены обломки истребителя американского производства P-39 Airacobra. Предполагается, что самолет был сбит или потерпел крушение в июле 1944 года.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Как сообщает портал suspilne.media, артефакты около населенного пункта Олиев Тернопольской области обнаружили волонтеры общественной организации. Археологам-любителям удалось извлечь части обшивки самолета, а также гильзы от 12,7-мм пулемета и 37-мм авиационной пушки.

Фото: Федор Левшин/РИА Новости
Боги войны: как советская артиллерия сокрушила линию Маннергейма

По словам руководителя экспедиции Андрея Кирьянова, удалось установить номер двигателя и заводской номер истребителя, что в дальнейшем поможет назвать имя пилота.

"Номер самолета по советскому учету должен быть 42975", - считает поисковик. Он уверен, что советский истребитель был сбит в ходе шестого сталинского удара - Львово-Сандомирской операции. В результате наступления Красной армии немецкие войска и дивизия украинских националистов "Галичина" потеряли более 55 тысяч убитыми и 32 тысячи пленными, а также 687 самолетов и 1941 танк.

Справка "РГ"

Поставлявшийся в СССР американский истребитель Bell P-39 Airacobra отличался необычной компоновкой: двигатель находится за кабиной. Это усложняло пилотирование, но повышалась маневренность и обзорность из самолета.

"Сбивать вражеские самолеты было чем - пушка калибра 37 миллиметров, два крупнокалиберных скорострельных пулемета и четыре пулемета нормального калибра по тысяче выстрелов в минуту каждый", - писал в своих воспоминаниях трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин.

Кстати, из 59-ти сбитых самолетов в годы войны 48 советский ас уничтожил за штурвалом P-39.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
самолеты
Фото: Пресс-служба ЦВО
Видео: Танкисты ЦВО поборются за право выступить на "Танковом биатлоне" 08:38
Раскрыты некоторые секреты кабины истребителя пятого поколения Су-57 09.02.2021
Разработчик рассказал об "умной" кабине Су-57 08.02.2021
Украина
Фото: Пресс-служба ЦВО
В Курганской области Су-34 уничтожили штаб условного противника 11.02.2021
Украинский Т-84 перевезли с одного американского полигона на другой 08.02.2021
Украинская армия хочет избавиться от автомобилей УАЗ 03.02.2021
Великая Отечественная война
"Здесь настоящий ад": что писали немецкие солдаты о Сталинградской битве 02.02.2021
Дуэль гигантов: как "Илья Муромец" победил немецкий бронепоезд 02.02.2021