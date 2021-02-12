Швед Понсилуома выиграл спринт на ЧМ по биатлону

Мартин Понсилуома (Швеция) на дистанции спринта 10 км среди мужчин чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

В пятницу прошла вторая гонка на чемпионате мира по биатлону в Словении. Мужчины бежали спринт на 10 км с двумя огневыми рубежами. Год назад золото выиграл россиянин Александр Логинов. Верили болельщики в успех россиян и на этот раз.

Однако сборная России снова осталась без медалей, а Логинов даже не попал в десятку.

И все же без сенсаций не обошлось. Шведский спортсмен Мартин Понсилуома был точен и быстр, показав лучший результат в гонке. Две оставшиеся медали достались французам Симону Дестье и Эмильену Жаклену, проигравших 11 и 12 секунд.

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, замкнувший десятку сильнейших. Он допустил один промах и проиграл 33,3 секунды.

19-й результат у Матвея Елисеева, Александр Логинов пришел 26-м. Антон Бабиков занял 53-е место, а Карим Халили стал 64-м и не попал в пасьют, который состоится в воскресенье.