Указ губернатора Смоленской области от 12 февраля 2021 года № 16 "О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24"

Постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Губернатора Смоленской области от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020 № 30, от 31.03.2020 № 31, от 03.04.2020 № 35, от 07.04.2020 № 36, от 10.04.2020 № 42, от 12.04.2020 № 44, от 15.04.2020 № 45, от 17.04.2020 № 46, от 17.04.2020 № 47, от 20.04.2020 № 48, от 23.04.2020 № 49, от 30.04.2020 № 53, от 07.05.2020 № 55, от 08.05.2020 № 56, от 12.05.2020 № 59, от 14.05.2020 № 60, от 27.05.2020 № 65, от 29.05.2020 № 66, от 15.06.2020 № 71, от 19.06.2020 № 73, от 23.06.2020 № 76, от 25.06.2020 № 78, от 26.06.2020 № 79, от 02.07.2020 № 80, от 06.07.2020 № 81, от 09.07.2020 № 83, от 15.07.2020 № 84, от 16.07.2020 № 86, от 20.07.2020 № 87, от 21.07.2020 № 88, от 24.07.2020 № 89, от 29.07.2020 № 92, от 31.07.2020 № 93, от 04.08.2020 № 97, от 07.08.2020 № 98, от 14.08.2020 № 104, от 21.08.2020 № 108, от 21.08.2020 № 109, от 31.08.2020 № 114, от 07.09.2020 № 115, от 15.09.2020 № 118, от 17.09.2020 № 119, от 25.09.2020 № 123, от 07.10.2020 № 127, от 14.10.2020 № 130, от 16.10.2020 № 132, от 22.10.2020 № 135, от 29.10.2020 № 139, от 30.10.2020 № 141, от 11.11.2020 № 144, от 12.11.2020 № 147, от 18.11.2020 № 149, от 24.11.2020 № 152, от 04.12.2020 № 158, от 11.12.2020 № 161, от 23.12.2020 № 165, от 13.01.2021 № 1, от 21.01.2021 № 5, от 28.01.2021 № 7, от 29.01.2021 № 8, от 02.02.2021 № 9) следующие изменения:

1) подпункт 3.4 пункта 3 дополнить словами "(за исключением проведения VI Открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Смоленской области)";

2) абзац второй подпункта 18.1 пункта 18 дополнить словами ", а также организаторов, конкурсантов, экспертов и волонтеров VI Открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Смоленской области";

3) абзац второй пункта 24 после слов "на открытом воздухе" дополнить словами "(за исключением проведения VI Открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Смоленской области)".

2. Департаменту Смоленской области по внутренней политике (И.В. Борисенко) обеспечить опубликование настоящего Указа в средствах массовой информации.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.В.Островский







