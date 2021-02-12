Состоялось заседание рабочей группы по Карабаху

Вопросы нормализации обстановки в Нагорном Карабахе продолжают обсуждаться трехсторонней рабочей группой под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации.

12 февраля в режиме видеоконференции состоялось второе заседание под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева, вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна и заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука.

На встрече рассматривались вопросы безопасности в Нагорном Карабахе и вокруг него, а также разблокировка транспортных связей в регионе. Как говорится в официальном сообщении, в ходе заседания был рассмотрен ход совместной работы, вытекающей из реализации пункта 9 Заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года, а также пунктов 2, 3, 4 Заявления от 11 января 2021 года, и согласован график дальнейшей работы.