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12.02.2021 17:18
Рубрика: Власть

Совфед определился с кандидатами в новый состав ЦИК

Текст: Татьяна Замахина

Стали известны кандидаты от Совета Федерации в новый состав Центризбиркома. Их назвал глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Фракции Госдумы определились с кандидатами в новый состав ЦИК

Напомним, что полномочия нынешнего состава ЦИК заканчиваются в марте 2021 года. В комиссии 15 членов, из которых пять назначаются президентом РФ, еще столько же Советом Федерации и Госдумой.

В числе кандидатов от верхней палаты парламента - зампред ЦИК РФ Николай Булаев, действующие члены комиссии Борис Эбзеев и Евгений Шевченко, сообщает ТАСС. Еще два кандидата на данный момент в ЦИК не состоят - это председатель избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина и глава городского округа Красногорск (Московская область) Эльмира Хаймурзина.

Как пояснил Тимченко, предложения по кандидатурам в новый состав ЦИК поступили из органов власти 84 регионов. Сенатор добавил, что Совфед планирует утвердить необходимые пять кандидатур от палаты на пленарном заседании 17 февраля.

Между тем Госдума планирует утверждение кандидатов в члены комиссии на 18 февраля.

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