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12.02.2021 12:11
Рубрика: Происшествия

У пенсионерки украли из квартиры 2 миллиона рублей

Текст: Михаил Фалалеев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мошенница проникла в квартиру пожилой женщины под видом соцработника. Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил "РГ", что в дежурную часть ОМВД России по району Теплый Стан с заявлением обратилась 90-летняя жительница столицы.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Она рассказала, что на ее домашний телефон поступил звонок от женщины, которая представилась управляющей социальной службы. Лжесотрудница сообщила пенсионерке, что имеется срочная необходимость обмена старых денег на новые, а именно - только купюр номиналом 5 тысяч рублей. Спустя некоторое время, доверившись мнимому социальному работнику, потерпевшая пустила женщину в свою квартиру, расположенную на улице Теплый Стан, где продемонстрировала купюры, необходимые для "обмена". Воспользовавшись моментом отсутствия пенсионерки в комнате, мошенница забрала 2 миллиона рублей и скрылась.

Воровку нашли и задержали в Твери сотрудники Управления уголовного розыска совместно с коллегами из ОУР УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по Москве. Ей оказалась 45-летняя ранее судимая женщина. Она взята под стражу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража". Полицейские устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанной.

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