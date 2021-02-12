У пенсионерки украли из квартиры 2 миллиона рублей

Мошенница проникла в квартиру пожилой женщины под видом соцработника. Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил "РГ", что в дежурную часть ОМВД России по району Теплый Стан с заявлением обратилась 90-летняя жительница столицы.

Она рассказала, что на ее домашний телефон поступил звонок от женщины, которая представилась управляющей социальной службы. Лжесотрудница сообщила пенсионерке, что имеется срочная необходимость обмена старых денег на новые, а именно - только купюр номиналом 5 тысяч рублей. Спустя некоторое время, доверившись мнимому социальному работнику, потерпевшая пустила женщину в свою квартиру, расположенную на улице Теплый Стан, где продемонстрировала купюры, необходимые для "обмена". Воспользовавшись моментом отсутствия пенсионерки в комнате, мошенница забрала 2 миллиона рублей и скрылась.

Воровку нашли и задержали в Твери сотрудники Управления уголовного розыска совместно с коллегами из ОУР УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по Москве. Ей оказалась 45-летняя ранее судимая женщина. Она взята под стражу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража". Полицейские устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанной.