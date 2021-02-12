В Минтруде опровергли информацию о пособиях на студентов

В Минтруде опровергли информацию о новых пособиях на студентов-очников, о которых ранее написали СМИ.

"Информация о новых пособиях на студентов не соответствует действительности. Такой вопрос не обсуждался и не прорабатывается", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В министерстве уточнили, что студентов очных отделений в возрасте до 23 лет будут учитывать в составе семьи при расчете среднедушевого дохода для предоставления отдельных пособий на детей. Ранее заявление об этом прозвучало на V Всероссийском съезде Национальной родительской ассоциации.

"Самым важным, может быть, решением является то, что в состав семьи будут включаться дети в возрасте до 23 лет при условии их очного обучения. Мы понимаем, что, несмотря на то, что они совершеннолетние, они продолжают быть на иждивении родителей, так как продолжают свое обучение", - сказала заместитель директора департамента демографической и семейной политики Минтруда Елена Семенова.

Также, по ее словам, продолжается работа по совершенствованию программы материнского семейного капитала, который выдается на первого и второго ребенка. В 2021 году он составит 483 тыс. 882 руб. на первого ребенка и 639 тыс. 432 руб. на второго. С 15 апреля 2020 года сертификат выдается семьям в беззаявительном порядке на основе данных ЗАГС. Материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, обучение детей, накопительную пенсию мамы, а в случае, если материнский капитал выдан на второго ребенка, из него можно получать ежемесячную выплату.