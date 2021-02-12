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12.02.2021,  
09:54
Текст:  Олег Корякин

В России построят три новых образца ударного беспилотника "Охотник"

У перспективного российского ударного БПЛА С-70 "Охотник" скоро появится еще три "собрата".

На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова идет работа над тремя опытными образцами тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник". Об этом РИА Новости сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Фото: Министерство обороны РФ
Беспилотник "Охотник" вышел на полевые испытания

Он уточнил, что согласно плану они один за другим должны приступить к летным испытаниям в течение ближайших трех лет. Второй БПЛА претерпит некоторые изменения с учетом эксплуатации первого "Охотника". Они затронут системы бортового радиоэлектронного оборудования и элементы конструкции планера.

Что касается третьего и четвертого образцов, то они "будут фактически соответствовать серийной версии "Охотника".

Напомним, БПЛА "Охотник" будет работать в тандеме с новейшим истребителем Су-57. Предполагается, что он будет оснащен тем же оружием. Недавно появилась информация, что беспилотник испытывал перспективный комплекс "Гром-Э". Это многоцелевой модульный боеприпас, который можно модифицировать в зависимости от боевых задач.

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