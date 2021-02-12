В России создадут совместные предприятия в сфере платежей и финансов

Mail.ru Group внесет в платежное СП активы суммарной стоимостью 4,5 млрд рублей: 100% в РНКО "Деньги.Мэйл.Ру" и платежную систему VK Pay. Доля компании составит 40% и будет самой крупной в платежном СП.

В финансовое СП Mail.ru Group внесет 870 млн рублей в обмен на 5,95% в нем. USM внесет в финансовое СП денежные средства и активы, в том числе 100% в АСК Ренессанс, 100% в Банке Раунд и 100% в "ИнПлат".

Другие акционеры, в числе которых РФПИ, Ant Group и МегаФон, внесут денежные средства, активы или и то, и другое в финансовое и платежное СП.

Закрытие сделок ожидается в 2021 году после того, как будет выполнен ряд условий, в том числе получено одобрение третьих сторон. После завершения сделки более 50% голосов в предприятиях будет принадлежать российским участникам.