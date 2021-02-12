Власти Польши смягчат актиковидные ограничения

С пятницы, 12 февраля, в Польше будут смягчены ограничения, введенные правительством в конце декабря из-за резкого роста числа заражений коронавирусом, передает РИА Новости. Смягчение будет действовать в течение двух недель, после чего будет принято решение о его продлении или возвращению к более строгому карантину.

В частности, снова откроются закрытые с декабря гостиницы, хостелы и другие места ночлега, а также театры, кинотеатры филармонии, оперы. При этом число посетителей здесь не сможет превышать 50% имеющихся мест.

Также начнут функционировать спортивные объекты, работающие на открытом пространстве, - стадионы, теннисные корты, горнолыжные склоны. Но находиться там можно будет только в масках.

При этом останутся в силе ограничения в отношении ресторанов, баров и кафе, которые могут работать лишь на вынос. По-прежнему будут закрыты тренажерные залы, дискотеки, фитнес-клубы. Все учреждения образования переведены на заочное обучение за исключением младших школьников - с первого по третий классы.