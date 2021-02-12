Воспитание выдержки: экстремальную тренировку солдат КНР сняли на видео

Военнослужащие Народной освободительной армии Китая продемонстрировали свои тренировки по повышению психологической устойчивости личного состава.

Занятия проводятся на площадке, выложенной бетонными плитами. Над семеркой лежащих солдат медленно проехала весящая более трех десятков тонн гусеничная боевая машина.

Похожие мероприятия проводятся во многих армиях мира, но здесь бойцы расположились поперек движения - их головы и конечности едва не касались гусениц. Поэтому железная выдержка и большое мастерство потребовались от механика-водителя, малейшая ошибка которого могла стоить очень дорого.

Интересно, что все это было организовано не в каком-то подразделении воздушно-десантного корпуса, спецназа, морской пехоты или армейской разведки, а у воинов противовоздушной обороны.

На их вооружении находятся зенитные ракетные комплексы HQ-17, являющиеся копиями российских "Тор-М1". Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, в 1997-2001 годах в Китай было поставлено 35 таких ЗРК.

Их характеристики так впечатлили командование НОАК, что они решили организовать собственное производство подобной техники. Приблизительно семь лет назад появились HQ-17. Внешние отличия от оригинальных боевых машин 9А331-1 заключаются в прямоугольных фарах и, самое главное, в новой радиолокационной станции обнаружения целей, заимствованной, по всей видимости, у колесной ЗРК HQ-7B.