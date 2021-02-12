Новости

Вышел трейлер комедии с Пеговой и Робаком "Только серьезные отношения" 13:52
Вышел трейлер комедии с Дженнифер Гарнер "День "да" 13:46
Киану Ривз отказался играть в спин-оффе "Человека-паука" 13:33
Джек Блэк сыграет робота Клэптрэпа в экранизации игры Borderlands 12:59
Звезда "Солнцестояния" Флоренс Пью сыграет робота-убийцу 12:46

Вышел трейлер третьего сезона антологии "Гений" - про Арету Франклин

Новости
    12.02.2021, 13:18
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ National Geographic Фото: youtube.com/ National Geographic
Фото: youtube.com/ National Geographic

Третий сезон качественной и познавательной антологии байопиков "Гений" (Genius) обзавелся трейлером. Ролик размещен на аккаунте канала National Geographic.

Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
Вышел трейлер "Конька-горбунка" с Михаилом Ефремовым в роли царя

Героиней сезона стала скончавшаяся в 2018-м году от рака знаковая певица, "королева соула" Арета Франклин. Сыграла ее британская певица и актриса, лауреат "Тони" и "Грэмми" Синтия Эриво ("Брод Сити", "Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль", Холли Гибни из "Чужака" по Кингу).

В других ролях: Кортни Би Вэнс, Дэвид Кросс, Малкольм Баррет, Патрис Ковингтон и Шайан Джордан - в образе юной Ареты.

Сценарий написала чернокожая Сьюзен-Лори Паркс, автор "Девушки №6" Спайка Ли. Сопродюсер - двухкратный обладатель премии "Оскар" Рон Ховард ("Игры разума").

Премьера - 21 марта.

Первый сезон вышел в 2017-м и был посвящен Эйнштейну, второй, героем которого стал Пикассо, увидел свет в 2018-м. Оба очень хорошие.

Новости

Создатели "Игры престолов" снимут сериал о параллельном мире 11:45
Канал NBC закрывает комедийный сериал "Бруклин 9-9" 11:20
Легенда джаза Чик Кориа умер от редкой формы рака 10:51
Появился первый кадр из сериала "Анна Болейн" с чернокожей королевой 11.02.2021
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Началась работа над четвёртым сезоном "Настоящего детектива" 11.02.2021
Сергей Бурунов поделился мнением о Леонардо Ди Каприо 11.02.2021
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Джеймс Кэмерон перезапустит "Правдивую ложь" в формате сериала 11.02.2021
Звезда "Универа" Анна Хилькевич опровергла сообщения о своей смерти 11.02.2021
Джину Карано выгнали из "Мандалорца" за пост в соцсетях 11.02.2021
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ JoBlo Horror Trailers
Вышел трейлер "Всадника смерти в Доме вампиров" с Дэнни Трехо 11.02.2021
Продолжение "Соника в кино" получило лаконичный заголовок 10.02.2021
Вышел новый трейлер фэнтези Disney "Райя и последний дракон" 09.02.2021