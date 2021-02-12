Вышел трейлер третьего сезона антологии "Гений" - про Арету Франклин

Третий сезон качественной и познавательной антологии байопиков "Гений" (Genius) обзавелся трейлером. Ролик размещен на аккаунте канала National Geographic.

Героиней сезона стала скончавшаяся в 2018-м году от рака знаковая певица, "королева соула" Арета Франклин. Сыграла ее британская певица и актриса, лауреат "Тони" и "Грэмми" Синтия Эриво ("Брод Сити", "Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль", Холли Гибни из "Чужака" по Кингу).

В других ролях: Кортни Би Вэнс, Дэвид Кросс, Малкольм Баррет, Патрис Ковингтон и Шайан Джордан - в образе юной Ареты.

Сценарий написала чернокожая Сьюзен-Лори Паркс, автор "Девушки №6" Спайка Ли. Сопродюсер - двухкратный обладатель премии "Оскар" Рон Ховард ("Игры разума").

Премьера - 21 марта.

Первый сезон вышел в 2017-м и был посвящен Эйнштейну, второй, героем которого стал Пикассо, увидел свет в 2018-м. Оба очень хорошие.