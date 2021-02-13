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Беременная звезда сериала "Деффчонки" Галина Боб попала в аварию

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    13.02.2021, 13:23
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

36-летняя российская актриса театра, кино и ТВ и певица Галина Боб попала в аварию в Москве. О чем эмоционально рассказала в сторис своего Instagram.

Согласно сообщению Галины, находящейся на последних месяцах беременности, в ее машину врезался другой автомобиль. При этом артистка успела сделать маневр и избежала удара в дверь со стороны водителя. К счастью, Боб не пострадала - пришлось лишь принять успокоительное.

Галина Боб родилась в 1984 году в Пензе. Окончила ВГИК. С 2008 по 2011 год работала в театре драмы имени Станиславского, в настоящее время служит в театре имени Моссовета.

На экранах - с середины нулевых: "След", "Солдаты", "Все к лучшему", "Женская лига", "Мужская женская игра", "Деффчонки" (Мария Бабылкина).

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