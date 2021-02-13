Экхофф выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла золото в спринтерской гонке на чемпионате мира в Поклюке. Российские спортсменки остались без медалей.

В Словении набирает ход чемпиона мира по биатлону. В субботу был разыгран третий комплект медалей. Женщины определили сильнейших в спринте на 7,5 км.

Лучший результат показала Тириль Экхофф из Норвегии, не допустившая ни одного промаха. Ее результат - 21.18,7 секунды. 12 секунд ей уступила совершившая один промах француженка Анаис Шевалье, бронзовая медаль досталась белоруске Анне Сола, которая несмотря на безошибочную стрельбу проиграла француженке чуть более двух секунд.

Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич, показавшая 19-й результат. Она допустила один промах. 36-й результат у Ульяны Кайшевой (2 промаха), 51-й стала Евгения Павлова, также не закрывшая две мишени.

Лишь 64-й пришла к финишу Светлана Миронова. Спортсменка из десяти мишеней в ходе гонки сумела закрыть лишь четыре. Она не попала в пасьют.