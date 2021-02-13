Финансовой грамотностью граждан займутся четыре вуза

Четыре крупных российских вуза будут работать над финансовыми знаниями граждан.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень площадок для создания центров повышения финансовой грамотности населения. В него включены Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), МГУ, Высшая школа экономики, Финансовый университет при правительстве.

Организованные в них методические центры разработают материалы по финансовой грамотности и займутся повышением квалификации работающих в школах, колледжах и вузах педагогов, которые затем будут передавать знания учащимся.