Меланья Трамп анонсировала создание своего офиса

Бывшая первая леди США Меланья Трамп открывает свой офис. Об этом стало известно в пятницу. "Пожалуйста, следите за новостями и обновлениями в этом аккаунте", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter.

Модель, родившаяся в Словении, не имела своего представительства с тех пор, как 20 января ее муж покинул Белый Дом и вернулся в штат Флорида, где находится резиденция Мар-а-Лаго, пишет газета The New York Post.

В прошлом месяце экс-президент США также открыл офис во Флориде, который будет служить дальнейшему продвижению его политической повестки дня. Трамп имел несколько сдержанных публичных выступлений после того, как покинул Вашингтон, и провел встречи с членами Республиканской партии, в том числе с лидером меньшинства палаты представителей Кевином Маккарти из Калифорнии. Он подтвердил, что Трамп продолжит борьбу за возвращение конгресса республиканцам в 2022 году.