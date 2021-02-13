Мнение американцев о Китае формируют СМИ

Молодой американец Сайрус Янссен в видеоролике, опубликованном 9 февраля в Twitter-аккаунте газеты Beijing Review, рассказал о том, как ему живется после возвращения из КНР домой в США. "Если верить лишь сообщениям западных СМИ, то узнать Китай по-настоящему невозможно!", - считает он.

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", в ролике Янссен, который находился в Китае около 10 лет, упомянул, что его американский тренер по гольфу спросил: "Ну вот, ты вернулся из Китая. Наверняка, теперь ты чувствуешь, что США гораздо лучше КНР. Ведь здесь теплая постель, кондиционеры и хорошие рестораны. Ты отлично играешь в гольф. Я не понимаю, как ты мог бросить все, что есть хорошего в США, и отправиться в Китай - жить в этой стране третьего мира?" Янссен на это ответил просто: "Я жил в Шанхае. Это прекрасный мегаполис, известный высоким уровнем жизни".

По словам парня, подобное мнение - это далеко не частный случай, не единичное явление. Такие слова он слышит очень часто. Он сказал: "Мне совершенно непонятно, почему в США многие отрицательно относятся к Китаю. Большинство этих людей даже ни разу не побывало в КНР. Их мнение сформировано исключительно западными СМИ. Это полное заблуждение и глупость".

В своем выступлении в Канаде Сайрус Янссен подчеркнул, что у многих иностранцев есть "страх" перед Китаем, и его корни - в "непонимании и незнании". Американцы критикуют Китай, но ничего не понимают и не знают о КНР и китайской нации. Это абсолютно неприемлемо и неправильно.