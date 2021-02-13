На 102-м году жизни умерла мама Анатолия Карпова

Нина Григорьевна Карпова скончалась вчера, 12 февраля, на 102-м году жизни. Она родилась на Южном Урале в городе Златоусте. Работала экономистом на одном из заводов.

Муж, отец Анатолия, умер и заботливый сын перевез маму в Москву. Он и его старшая сестра, живущая в Туле, опекали маму как могли. Благодаря их трогательной заботе и любви Нина Григорьевна сумела вновь поднять на ноги, когда в 90 с чем-то лет сломала шейку бедра, и даже хирурги сомневались, что выздоровление возможно.

Но годы взяли свое. Соболезнования Анатолию Евгеньевичу Карпову и его близким.