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13.02.2021 00:01
Рубрика: В мире

На Кубе произошло отключение интернета и мобильной связи

Текст: Сергей Новиков ( Гавана)

Массовый сбой произошел в работе интернета и мобильной связи на Кубе. В течение полутора часов подключение ко всемирной паутине оказалось недоступно как с мобильных устройств, так и стационарных компьютеров, подключенных к единственному провайдеру Острова Свободы - госкомпании ETECSA.

Фото: AP Photo/Ramon Espinosa
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В эфире национального телевидения заявление ETECSA сообщили о том, что "сбой вызван техническими причинами". Каких-либо дополнительных подробностей объявлено не было.

Отключение коснулось всей территории республики около 12:00 в пятницу. Услуги доступа к мобильной связи и интернету были восстановлены ориентировочно спустя 90 минут.

В последнее время на Кубе наблюдается настоящий бум в сфере интернета. В 2018 году интернет стал впервые доступен кубинцам с мобильных устройств и с тех пор количество пользователей неуклонно растет. По последним данным ETECSA постоянный интернетом через смартфоны пользуются 4,2 миллиона кубинцев из 11-миллионного населения страны.

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