Нападающий "Рейнджерс" Бучневич подрался в проигранном матче против "Бостона"

Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" без травмированного Артемия Панарина проиграли "Бостону" - 0:1. Павел Бучневич отметился ярким кулачным поединком.

"Рейнджеры" в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ принимали "Бостон". Гости добились пятой подряд победы - 1:0 благодаря голу Ника Ритчи. Российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 29 из 30 бросков по воротам.

В конце второго периода на льду вспыхнула драка, в которой приняли участие российский форвард "Рейнджерс" Павел Бучневич и защитник "Бостона" Джереми Лаузон. Яркий поединок завершился победой игрока "Брюинз".

В другом матче дня "Сент-Луис" обыграл "Аризону" со счетом 4:1. Первый гол в сезоне на счету российского форварда "Блюз" Ивана Барбашева.