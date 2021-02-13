Новогодний гала-концерт в Китае собрал более миллиарда зрителей

Многие номера новогоднего концерта были посвящены таким актуальным темам и проблемам прошлого года, как борьба и контроль эпидемии, полное искоренение нищеты в стране и т. д. Кроме того, были номера, посвященные 100-летнему юбилею Компартии Китая, который будет праздноваться в 2021 году, и зимним Олимпийским и Паралимпийским играм 2022 года в Пекине. Гала-концерт Медиакорпорации Китая традиционно стал "главным культурным новогодним мероприятием и праздничным банкетом" для миллионов китайцев. Он укрепил сплоченность всех народностей и повысил уверенность нации в величии Родины. По предварительной статистике, к 23:59 11 февраля аудитория этого грандиозного шоу составила 1,14 миллиарда человек.

Кроме того, более 569 миллионов человек на каналах новых медиа сгенерировали 1,778 миллиарда просмотров, что на 548 миллионов просмотров больше, чем в прошлом году. Телевизионная аудитория составила около 571 миллиона человек, что сопоставимо с уровнем прошлого года.

Известно, что концерт полностью или же частично транслировали свыше 600 различных медиа более чем 170 стран мира. Трансляция велась и в России. Зарубежные зрители гала-концерта через видеосервис Youtube и социальную сеть Facebook сгенерировали около 18,66 миллиона просмотров.

Новогодний гала-концерт Медиакорпорации Китая стал площадкой внедрения и практического применения самых передовых медиа-технологий и технологий связи. При съемках и в ходе трансляции были задействованы решения искусственного интеллекта, больших данных и связь нового поколения 5G. Изображение записывалось и транслировалось в сверхвысоком разрешении 8К, которое в 16 раз более четкое, чем формат Full HD.

На концертной площадке был установлен гигантский экран формата 8К размером 61,4 x 12,4 метра. Его дополнили 154 экранами, которые образовали уникальный "видео-купол" и демонстрировали потрясающие визуальные эффекты. Зрелище было завораживающим, вдохновляющим и поистине праздничным.

Трансляция гала-концерта Медиакорпорации Китая также велась в кинотеатрах разных городов страны, что сделало охват аудитории и значимость мероприятия еще более масштабными. Кто не успел посмотреть концерт онлайн, имеет возможность насладиться им в записи на официальном сайте телекомпании CCTV. Для этого надо пройти по ссылке.

Медиакорпорация Китая еще раз поздравляет всех слушателей и зрителей с наступившим Новым годом быка по Лунному календарю, с "Праздником Весны"!