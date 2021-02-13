Андрей Бочкарев: Новая сцена "Уголка имени Дурова" откроется в марте

Заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев рассказал журналистам, что в здании новой сцены "Уголка имени Дурова" сейчас заканчиваются отделочные работы и монтаж внутренних инженерных систем.

Общая площадь нового трехэтажного здания составит около 4 тыс. кв. метров. В подвале у него разместятся буфет, технические и служебные помещения и кухни для приготовления корма. На первом этаже - входные группы, зрительный зал, помещения для содержания животных и медкабинет. На втором этаже - зрительские ложи, помещения для животных-артистов, репетиционные залы, на третьем - технические помещения.

Сама сцена выполнена в виде арены диаметром 13 метров, а 336 зрительских мест - в виде полукруглого амфитеатра

Арена, по словам Бочкарева, оснащена уникальным оборудованием, которое позволит проводить не только концертные и цирковые постановки, но и спектакли со сценическими эффектами.

Благоустройство территории и фасадные работы на здании завершены.

"Открытие запланировано на март", - сказал Андрей Бочкарев.