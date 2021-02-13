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13.02.2021 10:35
Рубрика: Экономика

Андрей Бочкарев: В 2021 году в столице станет меньше на 25 долгостроев

Текст: Любовь Проценко

В 2021 году в Москве станет меньше на 25 долгостроев. Об этом сообщил сегодня заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев. Он рассказал:

Андрей Бочкарев: Новая сцена "Уголка имени Дурова" откроется в марте

- Планируется в этом году исключить из перечня долгостроев 25 объектов. Среди них и такой знаковый, как ЖК "Марушкино" (расположен в сельском поселении Марушкинское, деревне Марушкино, д. 1,2,3,4).

Он напомнил, что строительство этого комплекса, начатое в 2006 году, не ведется с 2013 года. В 2018 году мэр Москвы Сергей Собянин принял решение достроить этот жилой комплекс за счет города силами компании "Мосотделстрой". На сегодня там завершены работы по проектированию и получено положительное заключение экспертизы проектной документации. Ведется оформление разрешения на строительство, а в течение первого квартала строители должны уже выйти на стройплощадку. Завершить работы и сдать ЖК в строй согласно "дорожной карте" намечено на четвертый квартал этого года.

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