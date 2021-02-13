Чемпион Олимпиады-80 пропал в Подмосковье

Олимпийский чемпион московской Олимпиады 1980 года Александр Блинов пропал в Подмосковье.

Завоевавший на Играх-1980 золотую медаль в конном троеборье, а также серебро в личном троеборье, Александр Блинов пропал несколько дней назад в Можайском районе Подмосковья. На сайте "Лиза Алерт" опубликована информация с фотографией олимпийского чемпиона.

Установлено, что девятого февраля Блинов выехал из деревни Андреевское Можайского района и с тех пор не выходил на связь. Местоположение мужчины также неизвестно. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Можайского городского округа, полиция продолжает поиск пропавшего мужчины.