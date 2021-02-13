Под Калугой из-под завалов рухнувшей крыши извлекли тело мужчины

В Калужской области из-под завалов рухнувшей крыши автомастерской извлекли тело погибшего. Спасательная операция продолжается, там может находится еще один человек, сообщила "РГ" помощник прокурора области Искрина Басулина.

Погибшим оказался 60-летний мужчина, который использовал здание в качестве мастерской по ремонту автомобилей. Под завалами может находится его сын, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Обрушение кровли произошло в старом бетонном строение размерами 50 на 100 метров с железной кровлей. Предварительно проржавевшая крыша обрушилась под тяжестью снега. Точную причину назовет Ростехнадзор после изучения объекта.

Следователи проводят осмотр месте ЧП, изымаются документы о принадлежности здания и его обслуживании. Планируется проведение нескольких экспертиз. По результатам проверки будет приниматься процессуальное решение.