Под Калугой под тяжестью снега обрушилась кровля бывшей автомастерской

В Калужской области под тяжестью снега обрушилась кровля бывшей автомастерской. Под завалами могут находится два человека, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло в городе Людиново. Частично обрушилась кровля не эксплуатируемого железобетонного здания размерами 50 на 100 метров. Крыша железная, площадь обрушения самой кровли не уточняется. По информации спасателей, в здании могли находится два человека.

Работу правоохранительных органов координирует прокурор Людинова, прибывший на место по поручению облпрокурора. В пресс-службе ведомства также уточнили, что крыша обрушилась в производственном помещении, где индивидуальный предприниматель занимался ремонтом автотранспорта.

Ведутся спасательные работы. От МЧС в них принимают участие 55 человек и 15 единиц техники.

По предварительной информации прокуратуры, причиной обрушения кровли стало большое скопления снега.